زيلينسكي يتهم روسيا بإطلاق 36 صاروخًا على أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو، اليوم السبت، بشن "هجوم كثيف" عبر إطلاق 36 صاروخا على بلاده، ليل الجمعة السبت.

وقال زيلينسكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن "المعتدي يواصل ترهيب بلادنا. خلال الليل، شن المعتدي هجوما كثيفا بإطلاق 36 صاروخا".

من جهته، قال نائب الرئيس الأوكراني إن أكثر من مليون منزل من دون كهرباء في أوكرانيا؛ إثر ضربات روسية على مرافق الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

وقال كيريلو تيموشينكو على مواقع التواصل الاجتماعي: "اعتبارا من الآن بات 672 ألف مشترك في منطقة خميلنيتسكي بدون كهرباء وكذلك 188,400 في منطقة ميكولايف ومئة وألفان في منطقة فولين و242 ألفا في منطقة تشيركاسي و174,790 في منطقة ريفني و61,913 في منطقة كيروفوغراد و10500 في منطقة أوديسا".

بالتزامن مع ذلك، دعت السلطات الموالية لروسيا في منطقة خيرسون، التي ضمتها موسكو في جنوب أوكرانيا، كل المدنيين إلى مغادرة العاصمة الإقليمية "فورًا" أمام تقدم قوات كييف.

وقالت إدارة المنطقة الموالية لروسيا على تليغرام: "على جميع سكان خيرسون المدنيين مغادرة المدينة فورًا"، مشيرًا إلى "وضع متوتر على الجبهة" و"خطر متزايد بوقوع قصف مكثف".

وبدأت عمليات الإجلاء إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو عند حدود خيرسون، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وفي وقت سابق، قتل شخصان في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، كما أعلن حاكمها فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام.

وقال غلادكوف إن القصف استهدف "البنى التحتية المدنية" في مدينة شيبكينو.

وأضاف أن "مدنيين قتلا"، مشيرا إلى أن نحو 15 ألف شخص من دون كهرباء.

وبحسب الحاكم، إعادة التيار الكهربائي إلى المنازل ستستغرق خمس إلى ست ساعات.

وشجبت روسيا التي تشن هجوما على أوكرانيا منذ نهاية شباط/فبراير، في منتصف تشرين الأول/أكتوبر "زيادة كبيرة" في القصف الأوكراني على عدة مناطق حدودية روسية، منها منطقة بيلغورود وكورسك وبريانسك.

وقد قصفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة مستودعا للنفط بالقرب من بيلغورود ومحطة توليد الطاقة فيها، وتسببت الضربة الأخيرة في انقطاع التيار الكهربائي.