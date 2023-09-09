للمرة الثانية.. العثور على شظايا لمسيّرة روسية في رومانيا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم السبت، العثور داخل أراضي رومانيا على شظايا جديدة لطائرة مسيرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي، وقال الرئيس كلاوس يوهانيس إن هذا يشير إلى انتهاك غير مقبول للمجال الجوي للبلاد.

وأضاف يوهانيس، في بيان، أنه أبلغ أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ بالعثور على شظايا الطائرة، وهي ثاني طائرة مسيرة تتحطم في الأراضي الرومانية في غضون أيام، لافتًا إلى أن ستولتنبرغ أكد مجددًا تضامن الحلف الكامل مع رومانيا.

وقال يوهانيس إن عثور السلطات على "شظايا جديدة لطائرة مسيرة على الأراضي الرومانية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي لرومانيا، وهي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي، مع وجود مخاطر حقيقية على أمن مواطني رومانيا في المنطقة".