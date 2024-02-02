3 قتلى بسقوط طائرة على مجمع سكني في فلوريدا (فيديو)
سقطت طائرة صغيرة على مجمّع يضمّ منازل متنقلة في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلنت الهيئة الأمريكية الناظمة للطيران المدني.
وتوفّي في الحادث شخص كان في الطائرة، فضلًا عن شخصين كانا في المجمّع، بحسب ما جاء في تقرير الإدارة الأمريكية للطيران (اف ايه ايه).
ووقع الحادث (مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة كليرووتر.
وأوضح التقرير أن "الطائرة تحطّمت في مجمّع للمنازل المتنقلة في ظروف غير معروفة"، وقد "اندلعت النيران" بعد الحادثة، ولم يكن أحد غير الطيّار في الطائرة.
وهرع عناصر الإسعاف إلى الموقع وأخمدوا الحريق الناجم عن تحطّم الطائرة.
وأصيب شخص رابع في الحادثة، بحسب ما أفاد رئيس طاقم الإسعاف. وغادر السكان الآخرون منازلهم سالمين.
وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية بأن الطائرة كانت بمحرّك واحد ومن طراز "بيتشكرافت بونانزا في 35"، وبأن الطيّار أبلغ عن عطل في المحرّك قبل الحادثة.