3 قتلى بسقوط طائرة على مجمع سكني في فلوريدا (فيديو)

سقطت طائرة صغيرة على مجمّع يضمّ منازل متنقلة في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أعلنت الهيئة الأمريكية الناظمة للطيران المدني.

وتوفّي في الحادث شخص كان في الطائرة، فضلًا عن شخصين كانا في المجمّع، بحسب ما جاء في تقرير الإدارة الأمريكية للطيران (اف ايه ايه).

ووقع الحادث (مساء الجمعة بتوقيت غرينيتش) في منطقة كليرووتر.