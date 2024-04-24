استعدادا لـ"مستقبل غامض".. السويد تجري تحسينات على أمن الطاقة والدفاع المدني

أصبح المبنى المعمول من الطوب الأحمر مع برج تبريد رمادي اللون في ميناء مالمو الشمالي، رمزًا لاستعدادات السويد لمستقبل غامض، حيث كان من المقرر تفكيك محطة الطاقة المتوقفة بالقرب من مضيق أوريسوند وشحنها إلى ملاك جدد في الخارج.

ثم جاءت الحرب في أوكرانيا وفقًا لتقرير على موقع "بلومبيرغ" لتقلب السياسة الدفاعية للبلاد رأسًا على عقب، وتفرض الآن إعادة التفكير في خطط أمن الطاقة.

استقرار إمدادات الطاقة

ونظرًا لموقعها الجغرافي و"العدوانية المتزايدة" لروسيا، فإن إمدادات الطاقة والبنية التحتية في السويد معرضة للخطر بشكل خاص، كما يقول الموقع.

وأضاف التقرير أن البلاد تحتاج إلى تحديث موانئها، وطرقها، وشبكات السكك الحديدية، والمستشفيات، والملاجئ، فضلاً عن تعزيز جيشها.

كما يريد مشغل شبكة الكهرباء في السويد أن تعمل محطة الطاقة في مالمو مرة أخرى لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خاصة في حالة انقطاع التيار الكهربائي في أعقاب هجوم على البنية التحتية الوطنية للطاقة.

وتعد شبكة الكهرباء في السويد وفقًا للتقرير أكثر عرضة للتخريب مقارنةً بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى، بسبب غاباتها الشاسعة، وخطوط الكهرباء الواسعة.