بايدن يقترح فرض ضرائب على الأثرياء.. هل تؤتي ثمارها؟

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض مزيد من الضرائب على الأثرياء الأمريكيين، وهي إستراتيجية رأتها "نيويورك تايمز" مفاجئة ومحفوفة بالمخاطر، يريد من خلالها تغيير المشهد السياسي، في محاولة قد تكون ناجعة لإعادة انتخابه.

وقالت الصحيفة إنه وعلى الرغم من انخفاض معدلات الموافقة على الوظائف والتحديات الاقتصادية، إلا أن بايدن يؤيد تحولًا في السياسة يتحدى الحكمة التقليدية، ويستفيد من المشاعر المتزايدة ضد عدم المساواة في الدخل.

وأوضحت أنه لعقود من الزمن، كانت زيادة الضرائب من المحرمات السياسية في الولايات المتحدة، مع تأصّل المشاعر المناهضة للضرائب بعمق في السياسة الأمريكية، لافتة إلى أن موقف بايدن الجريء يعكس تيارًا متغيرًا في الرأي العام، مع زيادة الدعم لزيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.

وكان الارتفاع الهائل في تركيز الثروة، الذي تجسّد في ظهور أصحاب التريليونات المحتملين، سبباً في إثارة غضب شعبوي ودعوات إلى العدالة الاقتصادية.

وأكدت الصحيفة أن اقتراح الرئيس بزيادة الضرائب على الأثرياء لا يُشكّل استجابة لتزايد عدم المساواة فحسب، بل يشكل أيضاً نهجاً عملياً لمعالجة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ولاسيما مع تأخر الولايات المتحدة في مجالات بالغة الأهمية مثل رعاية الأطفال والرعاية الصحية والتعليم، وأصبح الاستثمار في هذه القطاعات ضرورة حتمية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء، يهدف بايدن إلى تمويل الخدمات الأساسية وتقليص الفوارق الاقتصادية، موضحة أن هناك اعترافا متزايدا بأن زيادة الضرائب على الأثرياء من الممكن أن تعمل على تعزيز نمو الأعمال والاستثمار.