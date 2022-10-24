إيران.. "هتافات ضد خامنئي" تقطع كلمة للمتحدث باسم الحكومة في طهران
قطع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، يوم الإثنين، كلمة له داخل إحدى جامعات طهران، بعد هتافات من قبل الطلاب والأساتذة ضد المرشد علي خامنئي.
وكان جهرمي يلقي كلمة في جامعة "خواجه نصير" بالعاصمة، عندما هتف الطلاب والأساتذة بشعار "الموت للديكتاتور".
كما هتفوا أيضًا "المرأة، الحياة، الحرية"، وهي شعار الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" إن "اشتباكات بالأيدي اندلعت بين الطلاب والأساتذة المعارضين للنظام من جهة، والمؤيدين له من جهة أخرى، الأمر الذي اضطر المتحدث باسم الحكومة إلى قطع خطابه".
وقال جهرمي ردا على الطلاب بشأن شعار "الموت للديكتاتور" إن "من سمات الديكتاتور أنه لا يسمح بمعارضته وهذا ما لا نريده لا أنتم ولا نحن، نحن نرحب بسماع الأصوات التي تنتقد الإجراءات الحكومية".
وأضاف: "لأنني أراكم تهينون بعضكم البعض وترمون الأشياء ولا تتسامحون مع بعضكم البعض، سأنهي خطابي معكم، نحن لا نعارض شعار المرأة والحياة والحرية، والرجل والوطن والحرية".
في المقابل، رد الطلاب المحتجون على المتحدث باسم الحكومة "ارحل يا جهرمي، لا نريد نظاماً فاسداً، ولا نرحب بالضيوف القتلة".
من ناحيته، أفاد موقع "سحام نيوز" الإصلاحي بأن"طلابا محتجين رفعوا صورة الراحلة مهسا أميني حاولوا الاعتداء على المتحدث باسم الحكومة أثناء خروجه من الجامعة".