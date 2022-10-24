إيران.. "هتافات ضد خامنئي" تقطع كلمة للمتحدث باسم الحكومة في طهران

قطع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، يوم الإثنين، كلمة له داخل إحدى جامعات طهران، بعد هتافات من قبل الطلاب والأساتذة ضد المرشد علي خامنئي.

وكان جهرمي يلقي كلمة في جامعة "خواجه نصير" بالعاصمة، عندما هتف الطلاب والأساتذة بشعار "الموت للديكتاتور".

كما هتفوا أيضًا "المرأة، الحياة، الحرية"، وهي شعار الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.