"لحظة تاريخية".. هايك هيوباتش أول برلمانية صماء

تتجه الأنظار إلى البرلمان الألماني، بعد انضمام أول نائبة صماء إليه، في لحظة وصفت بأنها "تاريخية"، فمن هي النائبة هايك هيوباتش؟

تبلغ هيوباتش من العمر 44 عامًا، وتعاني منذ أن كانت رضيعة من عدوى في الأذن الوسطى، وربما أُصيبت بالصمم في كلتا الأذنين نتيجة لذلك.

وتعيش هيوباتش في شتاتبيرجين في منطقة أوغسبورغ، وهي متزوجة ولديها طفلان، بحسب المعلومات المتداولة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام 2019، انضمت هيوباتش إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وترشحت لمجلس مدينة شتاتبيرغ في الانتخابات المحلية للعام 2020.

وفي فبراير/شباط من العام 2021، تم ترشيحها كمرشحة مباشرة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في دائرة أوغسبورغ لاند للانتخابات الفيدرالية للعام 2021، لكنها خسرت بفارق ضئيل فرصة الحصول على مقعد في مجلس النواب "البوندستاغ".

وجاء انضمام هيوباتش إلى مجلس النواب، أمس الخميس، كبديل لـ"أولي غروتش"، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط (حزب المستشار أولاف شولتس)، وذلك بعد أن تولّى وظيفة مستحدثة كمفوض مستقل لقضايا الشرطة.