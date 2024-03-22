"لحظة تاريخية".. هايك هيوباتش أول برلمانية صماء
تتجه الأنظار إلى البرلمان الألماني، بعد انضمام أول نائبة صماء إليه، في لحظة وصفت بأنها "تاريخية"، فمن هي النائبة هايك هيوباتش؟
تبلغ هيوباتش من العمر 44 عامًا، وتعاني منذ أن كانت رضيعة من عدوى في الأذن الوسطى، وربما أُصيبت بالصمم في كلتا الأذنين نتيجة لذلك.
وتعيش هيوباتش في شتاتبيرجين في منطقة أوغسبورغ، وهي متزوجة ولديها طفلان، بحسب المعلومات المتداولة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني العام 2019، انضمت هيوباتش إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وترشحت لمجلس مدينة شتاتبيرغ في الانتخابات المحلية للعام 2020.
وفي فبراير/شباط من العام 2021، تم ترشيحها كمرشحة مباشرة للحزب الاشتراكي الديمقراطي في دائرة أوغسبورغ لاند للانتخابات الفيدرالية للعام 2021، لكنها خسرت بفارق ضئيل فرصة الحصول على مقعد في مجلس النواب "البوندستاغ".
وجاء انضمام هيوباتش إلى مجلس النواب، أمس الخميس، كبديل لـ"أولي غروتش"، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط (حزب المستشار أولاف شولتس)، وذلك بعد أن تولّى وظيفة مستحدثة كمفوض مستقل لقضايا الشرطة.
واستُقبِلت هيوباتش، بالتصفيق والتلويح بالأيدي من قبل زملائها المشرعين، وفق وكالة "أسوشييتد برس".
ونقلت الوكالة عن رئيسة البرلمان الألماني، باربل باس، قولها: "اليوم نحن نكتب التاريخ بالفعل، إذا جاز لي أن أقول ذلك.. لدينا أول نائبة صماء تعمل هنا في دائرتها الانتخابية".
ووقفت مترجمة لغة الإشارة بجوار المنصة، كي تترجم وقائع الجلسة لهيوباتش، التي أخذت مكانها بداية في الصف الأمامي، ثم انتقلت بعد ذلك إلى صف آخر في الخلف، حيث جلس أمامها مترجمان فوريان لنقل الخُطب، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
وعلى عكس معظم المشرعين، سيكون لهيوباتش مكان ثابت في القاعة العامة، وفق إدارة البوندستاغ، إلى جانب وجود مترجمين فوريين بالقرب منها لترجمة الخُطب وأسئلتها.
وتم تخصيص مكان بجوار كاتبي الاختزال في البوندستاغ، لمترجم فوري للمشرعين عندما تُلقي هيوباتش خطابات بنفسها.