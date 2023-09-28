مع تزايد المرشحين.. الاتحاد الأوروبي يبدأ تحضيراته لاستقبال أعضاء جدد

ناقشت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إدخال تعديلات على عمليات صنع القرار والتمويل في التكتل بحيث يكون جاهزًا لاستقبال أعضاء جدد.

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستقترح تقديم الأموال، وإتاحة الوصول إلى أسواق الاتحاد للدول المرشحة للعضوية بغية تسريع استعداداتها.

ومن المقرر أن تضع المحادثات بين وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي من الدول الأعضاء البالغ عددهم 27 حاليًا في مدينة مورسيا الإسبانية الأساس لقمة الاتحاد الأوروبي، يومي 5 و6 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "التوسعة ضمن التحديات الرئيسة التي يواجهها الاتحاد.. علينا أن نكون مستعدين للتوسع".