حريق بمصفاة في كالوجا الروسية إثر هجوم أوكراني بمسيّرة
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصادر في خدمات الطوارئ، قولها إنّ هجومًا شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة أضرم حريقًا في مصفاة لتكرير النفط بمنطقة كالوجا في روسيا.
وقال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا، المتاخمة لحدود منطقة موسكو، عبر تطبيق "تيليغرام"، إن الحريق تم إخماده سريعا، ولم يذكر أي مصفاة هي التي استهدفها الهجوم.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن ثلاث حاويات ديزل وحاوية لزيت الوقود التهمتها النيران بمصفاة بيرفي زافود في كالوجا، فيما ذكر شابشا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع مصابين، لكن لم يصدر أي تعليق من كييف بعد.
وزادت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة على منشآت للطاقة داخل الأراضي الروسية في الأشهر القليلة الماضية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتقول أوكرانيا إن هجماتها لا تستهدف المدنيين، لكن تدمير البنية التحتية العسكرية ومنشآت النقل والطاقة يقوض المجهود الحربي لموسكو بشكل عام.