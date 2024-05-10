حريق بمصفاة في كالوجا الروسية إثر هجوم أوكراني بمسيّرة

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصادر في خدمات الطوارئ، قولها إنّ هجومًا شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة أضرم حريقًا في مصفاة لتكرير النفط بمنطقة كالوجا في روسيا.

وقال فلاديسلاف شابشا حاكم منطقة كالوجا، المتاخمة لحدود منطقة موسكو، عبر تطبيق "تيليغرام"، إن الحريق تم إخماده سريعا، ولم يذكر أي مصفاة هي التي استهدفها الهجوم.