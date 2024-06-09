"سي إن إن": خلية أمريكية ساهمت في تحرير الرهائن الإسرائيليين

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، تحرير 4 رهائن إسرائيليين أحياء في عملية عسكرية خاصة في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "البنية التحتية الإرهابية" في النصيرات قبل وقت قصير من إعلانه إنقاذ أربع رهائن في المنطقة.

وقُتل أكثر من 200 شخص نتيجة للعملية العسكرية الإسرائيلية في مناطق المحافظة الوسطى، النصيرات ودير البلح والزوايدة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

واتهمت حركة حماس، إسرائيل بارتكاب "مجزرة مروعة" بعد أن أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بمقتل 210 أشخاص على الأقل وإصابة مئات آخرين في الهجمات الإسرائيلية على مخيم النصيرات.