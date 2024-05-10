3 دول أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو

ويبدي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الصوت الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة، رغبته في الاعتراف بدولة فلسطينية.

في نهاية آذار/مارس وعلى هامش القمة الأوروبية في بروكسل، نشر سانشيز إعلانا مشتركا مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني، أبدى فيه الجميع "استعدادهم للاعتراف بفلسطين".

وكان أعلن سابقا، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية التي رافقته خلال زيارة إلى الشرق الأوسط، رغبته في القيام بذلك بحلول نهاية حزيران/يونيو.

وزار منذ ذلك الحين عدة دول في الاتحاد الأوروبي؛ في محاولة لحشد تأييد أكبر عدد ممكن لهذا التحرك.

وبحسب الإحصاء الفلسطيني، اعترفت 137 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، حتى الآن.

لكن في الاتحاد الأوروبي، باستثناء جمهورية تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص التي فعلت ذلك قبل الانضمام إلى التكتل، فإن السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، وحدها فعلت ذلك عام 2014.