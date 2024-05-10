3 دول أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في 21 مايو
كشف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل متزامن في 21 أيار/مايو.
وردا على سؤال للإذاعة العامة الإسبانية حول تاريخ 21 أيار/مايو الذي ذكرته وسيلة الإعلام الأيرلندية الرسمية "آر تي اي"، أكد بوريل ذلك مشيرا إلى أنه أبلغ بذلك من قبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.
وقال في هذه المقابلة التي أجريت مساء الخميس وبثت الجمعة: "بحسب علمي نعم، لأن الوزير ألباريس أخبرني بذلك" و"لأن الحكومة السلوفينية وافقت أمس (الخميس) على مرسوم سيتم تقديمه إلى البرلمان للموافقة عليه في الاتجاه نفسه".
وتابع: "سيكون هناك بالتالي ثلاث دول أوروبية" ستتخذ هذه الخطوة - هي إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا - "وربما دول أخرى بعد ذلك"، مذكرا بأن بلجيكا أعلنت أيضا رغبتها في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف بوريل أنه "من الواضح أن هذا عمل رمزي"، قائلا: "إننا نعترف، إلى جانب الدولة ذاتها، برغبة هذه الدولة في الوجود".
وردا على سؤال من الصحافة حول تصريحات جوزيب بوريل على هامش زيارة إلى واشنطن، لم يؤكد خوسيه مانويل ألباريس تاريخ 21 أيار/مايو.
ويبدي رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الصوت الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي للعملية العسكرية التي تشنها إسرائيل في غزة، رغبته في الاعتراف بدولة فلسطينية.
في نهاية آذار/مارس وعلى هامش القمة الأوروبية في بروكسل، نشر سانشيز إعلانا مشتركا مع نظرائه الأيرلندي والمالطي والسلوفيني، أبدى فيه الجميع "استعدادهم للاعتراف بفلسطين".
وكان أعلن سابقا، بحسب وسائل الإعلام الإسبانية التي رافقته خلال زيارة إلى الشرق الأوسط، رغبته في القيام بذلك بحلول نهاية حزيران/يونيو.
وزار منذ ذلك الحين عدة دول في الاتحاد الأوروبي؛ في محاولة لحشد تأييد أكبر عدد ممكن لهذا التحرك.
وبحسب الإحصاء الفلسطيني، اعترفت 137 دولة أعضاء في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، حتى الآن.
لكن في الاتحاد الأوروبي، باستثناء جمهورية تشيكيا والمجر وبولندا وبلغاريا ورومانيا وقبرص التي فعلت ذلك قبل الانضمام إلى التكتل، فإن السويد التي تضم جالية فلسطينية كبيرة، وحدها فعلت ذلك عام 2014.