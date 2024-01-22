مساع أوروبية للاتفاق على مساعدة مالية طويلة الأجل لأوكرانيا

كشف مسؤولون أوروبيون، أن مجلس وزارة خارجية الاتحاد سيحاول الاتفاق على المساعدة المالية لكييف لإقرارها في الأول من شباط/فبراير المقبل.

وقال وزير الخارجية البلجيكي، آجا لبيب، قبل بدء اجتماع وزاري في بروكسل، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيحاولون إعداد اتفاق بشأن المساعدة المالية طويلة الأجل لأوكرانيا، خلال القمة المقرر عقدها في الأول من فبراير المقبل.

وأضاف لبيب: "نحن بحاجة إلى إظهار المزيد من التصميم، بما في ذلك من وجهة نظر عسكرية، إذ ينتظر الأوكرانيون المساعدة التي لا تأتي بالسرعة الكافية".

وأردف: "من وجهة نظر مالية، نتوقع تمهيد الطريق للتوصل إلى اتفاق في محادثات القمة الاستثنائية المقبلة للاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير بشأن المساعدة المالية طويلة الأجل للشعب الأوكراني".

وتعارض هنغاريا تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، وتساندها في ذلك سلوفاكيا.

ولكن غالبية الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وبلجيكا تدعو لتجاوز هذه الاعتراضات، وتقديم المساعدات المقررة بقيمة 50 مليار دولار في أقرب وقت ممكن.