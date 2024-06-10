رغم الاستقالات.. نتنياهو يحافظ على الأغلبية في الكنيست

يرى متابعون أن إعلان الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس استقالته من حكومة الحرب الإسرائيلية، لن يؤثر في المدى القريب على حكومة بنيامين نتنياهو.

كما أن رحيله، وفق تقديرهم، لن يؤثر على سيطرة ائتلاف نتنياهو الذي يضم أحزابا قومية ودينية على الكنيست، إذ يحظى بأغلبية 64 مقعدا من أصل 120.

ويرأس غانتس، وهو قائد سابق للجيش وشغل أيضا منصب وزير الدفاع، حزب الوحدة الوطنية المنتمي لتيار الوسط والذي يشغل 8 مقاعد داخل الكنيست.

ويستحوذ حزب الليكود المحافظ الذي يرأسه نتنياهو على 32 مقعدا في الكنيست، وهو أكبر تكتل بداخله. ووزير الدفاع يوآف جالانت هو أحد أعضاء الحزب، لكن الخلافات دبت بينه وبين نتنياهو وبعض القوميين في الحكومة بسبب استراتيجية الحرب في غزة.

ويشغل حزب الصهيونية الدينية الذي يركز على الاستيطان ويرأسه وزير المالية بتسلئيل سموتريش 7 مقاعد في الكنيست.

أما حزب القوة اليهودية القومي المتطرف الذي يرأسه وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير فيشغل ستة مقاعد، بينما يستحوذ حزب نوعام على مقعد واحد.

ويشغل الحزبان اليهوديان المتزمتان دينيا شاس ويهدوت هتوراه (التوراة اليهودي المتحد) 11 وسبعة مقاعد على الترتيب.