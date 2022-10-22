قراصنة يهددون النظام الإيراني بتسريب "ملفات نووية"

أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "بلاك ريوارد" أو "المكافأة السوداء" اليوم السبت، أنها نجحت في اختراق نظام البريد الإلكتروني الداخلي لشركة إنتاج وتطوير الطاقة النووية الإيرانية وأنها أطلقت 50 غيغابايت من الملفات على شبكة الإنترنت.

وكتبت المجموعة على حسابها على إنستغرام، أنها "ستنشر روابط التنزيل على التوالي في الساعات القليلة المقبلة بعد تحميل المعلومات في خدمة مشاركة الملفات عبر الإنترنت ضمن فئة الملفات المجهولة anonfiles أو غير المُعرّفة".

وتتضمن الملفات "النسخة الأولية والنسخ الاحتياطية المتعلقة بشركة إيران لإنتاج الطاقة الذرية وتطويرها"، مع نسخة نظيفة ومرئية في المتصفح، إضافة إلى حوالي 100 ألف رسالة بريد إلكتروني" و"نسخة منفصلة ومصنفة من المستندات والمعلومات".

المكافآة السوداء تهدد النظام

وهددت الجماعة بتسريب ما سمته "المشروع النووي القذر لنظام الملالي" إذا لم يُطلق سراح السجناء السياسيين والمتظاهرين المعتقلين خلال الاحتجاجات المستمرة على مستوى البلاد في جميع أنحاء الجمهورية الإسلامية في غضون 24 ساعة.

وكتبت جماعة الهاكرز على تويتر: "24 ساعة صعبة ومهمة للجمهورية الإسلامية بدأت منذ هذه اللحظة".

واندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران من الشهر الماضي بعد وفاة مهسا أميني، التي اعتقلتها شرطة الآداب الإيرانية لارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصًا في حملة قمع بعد صلاة الجمعة في زاهدان، جنوب شرق البلاد، في 30 سبتمبر/أيلول، في واحدة من أعنف الاضطرابات خلال خمسة أسابيع من الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة أميني.