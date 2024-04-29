7 قتلى بهجوم على مسجد غربي أفغانستان (صور)
أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم مسلح استهدف مسجداً للشيعة في ولاية هرات غربي أفغانستان، أوقع 7 قتلى وعددا من الجرحى.
وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة في "تليغرام" إن "مسلحين هاجموا مسجد الإمام الزمان في بلدة أنديشية التابعة لولاية هرات أثناء صلاتي المغرب والعشاء، فيما فرّ المسلحون من المكان بعد الهجوم".
ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون أوقع 7 قتلى من المصلين، بينهم إمام المسجد الشيخ جاويد وطفل"، مشيرين إلى عدد غير محدود من الجرحى.
ولم يصدر أي موقف رسمي من قبل حكومة حركة طالبان، التي تسيطر على أفغانستان منذ انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية، في آب/أغسطس من عام 2021.
ومنذ سيطرة طالبان تزايدت الهجمات الدموية في أفغانستان، وعادةً ما يعلن تنظيم داعش فرع خراسان مسؤوليته عن تلك الهجمات.