هجوم سابق في أفغانستان
هجوم سابق في أفغانستانأرشيفية

7 قتلى بهجوم على مسجد غربي أفغانستان (صور)

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية، مساء اليوم الاثنين، بوقوع هجوم مسلح استهدف مسجداً للشيعة في ولاية هرات غربي أفغانستان، أوقع 7 قتلى وعددا من الجرحى.

المسجد الذي تعرض لهجوم
المسجد الذي تعرض لهجومإرم نيوز

وقالت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية المستقلة في "تليغرام" إن "مسلحين هاجموا مسجد الإمام الزمان في بلدة أنديشية التابعة لولاية هرات أثناء صلاتي المغرب والعشاء، فيما فرّ المسلحون من المكان بعد الهجوم".

صور من ضحايا الهجوم على مسجد للشيعة غربي أفغانستان
صور من ضحايا الهجوم على مسجد للشيعة غربي أفغانستانإرم نيوز

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن "الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون أوقع 7 قتلى من المصلين، بينهم إمام المسجد الشيخ جاويد وطفل"، مشيرين إلى عدد غير محدود من الجرحى.

صور من ضحايا الهجوم على مسجد للشيعة غربي أفغانستان
صور من ضحايا الهجوم على مسجد للشيعة غربي أفغانستانإرم نيوز

ولم يصدر أي موقف رسمي من قبل حكومة حركة طالبان، التي تسيطر على أفغانستان منذ انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية، في آب/أغسطس من عام 2021.

صور من ضحايا الهجوم على مسجد للشيعة غربي أفغانستان
صور من ضحايا الهجوم على مسجد للشيعة غربي أفغانستانإرم نيوز

ومنذ سيطرة طالبان تزايدت الهجمات الدموية في أفغانستان، وعادةً ما يعلن تنظيم داعش فرع خراسان مسؤوليته عن تلك الهجمات.

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