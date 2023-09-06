نيودلهي: غياب شي وبوتين عن قمة العشرين لا علاقة له بالهند

رفض وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أي ربط بين غياب الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين عن قمة مجموعة العشرين التي تعقد بعد أيام في نيودلهي، وموقفهما من بلاده، معتبراً أن عدم حضورهما "ليس أمرا غير عادي".

وأضاف الوزير الهندي في مقابلة مع وكالة "إيه.إن.آي" للأنباء، جرى بثها اليوم الأربعاء، أن مجموعة من ممثلي ودبلوماسيي دول مجموعة العشرين يتفاوضون للتوصل إلى توافق بشأن إعلان للقمة التي تعقد في التاسع والعاشر من سبتمبر/ أيلول.

ولدى سؤاله عما إذا كان سبب غياب بوتين وشي عن القمة هو الانزعاج من الهند، قال جايشانكار: "لا.. لا أعتقد أن الأمر متعلق بالهند بأي حال.. أعتقد أنه أياً كان القرار الذي سيتخذانه فهما يعلمان الأصلح. لكن لا أرى إطلاقاً الأمر بالطريقة التي أشرت إليها".

وعند سؤاله عما إذا كان غيابهما سيؤثر على التوصل لتوافق والخروج بإعلان ختامي في نهاية القمة، قال الوزير: "نتفاوض حاليا... لم يبدأ العمل أمس".

وأشار وزير الخارجية الهندي إلى أن التوقعات من قمة مجموعة العشرين "مرتفعة للغاية"، وأن نيودلهي تواجه تحديات في ما يتعلق بالتعامل مع "عالم صعب للغاية" يرزح حاليا تحت وطأة تبعات الجائحة والصراعات وتغير المناخ والديون والسياسة.