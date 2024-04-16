كم بلغ دخل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته في 2023 ؟

كشف البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، قيمة الراتب السنوي الذي تلقاه الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، خلال العام الماضي، وفق شبكة "سي إن إن" بنسختها الإنجليزية.

وقال البيت الأبيض إن الإقرار الضريبي للرئيس وزوجته أفاد بأن الزوجين تلقيا 619.976 دولاراً العام الماضي، فيما تلقت نائبته كمالا هاريس وزوجها 450.299 دولاراً.

وجاء الجزء الأكبر من دخل عائلة بايدن من راتبه الذي أقره الكونغرس بقيمة 400 ألف دولار، إلى جانب معاش التقاعد، وحصلت جيل أيضاً على 85.985 دولاراً من منصبها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا.

ودفع بايدن 146.629 دولاراً كضريبة دخل العام الماضي، مما يجعل معدل ضريبة الدخل 23.7%.

وزاد دخل بايدن وزوجته 579.514 دولاراً أمريكياً للعام الماضي مقارنة بالعام الذي قبله.

وأعاد بايدن وزوجته إحياء تقليد قيام العائلة الأولى بإصدار إقراراتها الضريبية عند توليهما منصبهما في 2021.

وأشار بيان البيت الأبيض إلى أن بايدن "يعتقد أن جميع موظفي البيت الأبيض يجب أن يكونوا منفتحين وصادقين مع الشعب الأمريكي، وأن التقليد القديم المتمثل في إصدار إقرارات الضرائب الرئاسية سنويا يجب أن يستمر دون انقطاع".

ويعدّ بيان البيت الأبيض عن الإقرارات الضريبية بمثابة انتقاد للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي رفض الكشف طوعاً عن إقراراته الضريبية عندما كان رئيساً للولايات المتحدة.