رئيسي يطالب واشنطن بإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء، إن على الولايات المتحدة أن تثبت "حسن نواياها وعزمها" على إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني المبرم في 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

ودعا الرئيس الإيراني إلى رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده ، وقال في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إنّ "هذه العقوبات لم تحقّق النتائح المرجوّة منها"، مضيفاً "لقد حان الوقت لأن توقف الولايات المتحدة مسارها الخاطئ وتختار الجانب الصحيح".

كما اتّهم الرئيس الإيراني، الولايات المتحدة، بتأجيج الحرب في أوكرانيا، مشدّداً على أنّ طهران تؤيّد تسوية سلمية للنزاع. وقال رئيسي إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تصبّ الزيت على نار العنف في أوكرانيا لإضعاف البلدان الأوروبية. إنّه للأسف مخطط طويل الأمد".