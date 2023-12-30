بعد فوز حزب "شعبوي".. الصرب يتظاهرون على نتيجة الانتخابات  

تظاهر آلاف الصرب في وسط بلغراد، اليوم السبت؛ احتجاجا على ما يعتبرونه عمليات تزوير شابت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 كانون الأول/ ديسمبر وفاز بها الحزب اليميني الشعبوي.

وهذه التظاهرة هي الـ13 والأكبر منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والمحلية التي حصد فيها الحزب التقدمي الصربي اليميني الشعبوي بزعامة ألكسندر فوتشيتش نحو 46% من الأصوات، في حين نال ائتلاف المعارضة الرئيس 23.5% من الأصوات.

وشكّكت المعارضة بنتائج الانتخابات، مشيرة إلى العديد من المخالفات، بينها نقل ناخبين صرب من البوسنة المجاورة للإدلاء بأصواتهم بصورة غير قانونية في العاصمة.

وأبلغ مراقبون دوليون عن مخالفات تشمل "شراء أصوات" و"حشو صناديق اقتراع".

وخرج في تظاهرة اليوم التي نظّمتها مجموعة من المثقفين والفنانين والمشاهير، متظاهرون من كافة الأطياف، بينهم أعضاء في تحالف المعارضة الرئيس "صربيا ضد العنف"، بالإضافة إلى طلاب وشباب كانوا قد تظاهروا في الأيام الأخيرة.

وقالت إيميليا ميلينكوفيتش من قيادات الحركة الطلابية، إن "طلاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما متهمون بالسعي للإطاحة بالنظام الدستوري وملزمون بالبقاء في منازلهم. هل يُعد هذا مؤشرا على انتخابات نزيهة؟".

وأضافت: "ما نطلبه هو مجرد أن يُسمع صوتنا، على الأقل عندما نصوّت".

واعتبر الأستاذ الجامعي فيليب إيدوس أن الطلاب "هذه الأيام يعطوننا دروساً في المسؤولية المدنية والشجاعة"، مضيفا: "نرفض هذه الانتخابات المسروقة وتوقيف الطلاب وتعذيبهم على يد الشرطة".

وأغلق عدد من الشباب، الجمعة، بمبادرة من حركة "بوربا" (نضال)، أحد أبرز التقاطعات في العاصمة، استعدادا لتظاهرة اليوم.