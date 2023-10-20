بايدن يطلب من الكونجرس 106 مليارات دولار لأوكرانيا وإسرائيل

طلب البيت الأبيض من الكونجرس، اليوم الجمعة، ما يقرب من 106 مليارات دولار لتمويل خطط طموح لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود الأمريكية، لكنه لم يقدم أي استراتيجية للحصول على الأموال من الكونجرس المتعثر.

يأتي طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على التمويل بعد يومين من زيارته لإسرائيل وتعهده بالتضامن معها فيما تدك قطاع غزة في أعقاب هجوم شنه مسلحون من حركة حماس أدى إلى مقتل 1400 شخص في جنوب إسرائيل.

ومن خلال الجمع بين التمويل لإسرائيل مع أوكرانيا وأمن الحدود ومساعدة اللاجئين وإجراءات مواجهة الصين وغيرها من الأولويات التي نوقشت بشكل مكثف، يأمل بايدن أن يكون قد وضع مشروع قانون للإنفاق على الأمن القومي يستلزم إقرارا ويمكن أن يحظى بالدعم في مجلس النواب الذي تسوده حالة من الفوضى.

ولا يزال المجلس، الذي سيطر عليه الجمهوريون العام الماضي، بدون رئيس منذ أكثر من أسبوعين.