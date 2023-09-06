أول تتري من القرم يتولّى المنصب.. وزير دفاع أوكرانيا الجديد يتوعد روسيا

تعهد وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف، اليوم الأربعاء، بفعل كل شيء لتحرير "كل شبر" من الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا، وذلك بعد تصويت البرلمان على تثبيته في مهامه الجديدة.

وقال عبر صفحته على فيسبوك: "سأقوم بكل شيء ممكن وغير ممكن من أجل انتصار أوكرانيا، حين نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا".

وأضاف: "مخططنا يرتكز على النصر دون مساومات طفيفة أو محادثات"، فيما تواصل القوات الأوكرانية هجومها المضاد في الجنوب والشرق.

وأيّد البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء، بغالبية واسعة تعيين رستم عمروف (41 عامًا)، وهو تتري من شبه جزيرة القرم، وزيرًا للدفاع.

وأيَّد 338 نائبًا من أصل 450 تعيين "عمروف" الذي اقترحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أوضح النائبان ياروسلاف يليزنياك، وإيرينا غيراشتشنكو، عبر "تلغرام".

ويدير "عمروف" حتى الآن، صندوق ممتلكات الدولة المكلف بالخصخصة، وهو شخصية بارزة في الجالية التترية في شبه جزيرة القرم، ومسلم مُتدين تُعرف عنه حنكته التفاوضية، وحسه العملي وتكتمه، وله معارف مفيدة في العالم الإسلامي.

وعلّق مستشار رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية سيرغيي ليشتشينو لوكالة "فرانس برس" قائلًا: "هذا أعلى منصب في الدولة يتولاه تتري" من القرم.

والتتر مسلمون لهم تاريخ قديم في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا العام 2014.

وكان وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف (57 عامًا) أحد رموز المقاومة الأوكرانية للحرب الروسية، إلا أنه اضطُر إلى مغادرة منصبه بعد اتهامات فساد عدة داخل الوزارة.