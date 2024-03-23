ميدفيديف: سنقضي على القادة الأوكرانيين إذا كانوا على صلة بهجوم موسكو

أكد الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري ميدفيديف، الجمعة، أن بلاده "ستقضي على" القادة الأوكرانيين إذا تبين أنهم مسؤولون عن الهجوم الدامي على قاعة للحفلات الموسيقية في ضواحي موسكو.

وقال ميدفيدف عبر تلغرام: "إذا ثبت أنهم إرهابيون تابعون لنظام كييف، فيجب العثور عليهم جميعا والقضاء عليهم بلا رحمة باعتبارهم إرهابيين، بمن في ذلك قادة الدولة التي ارتكبت هذا العمل الفظيع".

من جهتها، أكدت أوكرانيا أن "ليس لها أي علاقة" بإطلاق النار الذي خلّف ما لا يقل عن 40 قتيلا، وأكثر من 100 جريح في موسكو، الجمعة، وفق حصيلة أولية، واصفة الواقعة بـ"العمل الإرهابي".

وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تلغرام: "لنكن واضحين، أوكرانيا ليس لها أي علاقة بهذه الأحداث".