الرئيس الأرجنتيني يصف نظيره الكولومبي بـ"القاتل الإرهابي"

وأشار الموقع إلى أن المرة الأولى التي وجه فيها مايلي كلمات قاسية إلى بيترو كانت في الـ26 من كانون الثاني/ يناير 2024، عندما وصف الرئيس الكولومبي بـ "إنه شيوعي قاتل يغرق كولومبيا" في مقابلة أجراها مع الصحفية الكولومبية أنجيلا باتريشيا جانيوت.

وكان رد الرئيس الكولومبي خلال فعالية في منطقة المحيط الهادئ، تجنب فيها الإشارة مباشرة إلى الرئيس الأرجنتيني، قائلاً: "إن أولئك الذين يهاجموننا ليس لديهم أدنى فكرة عن ماهية الشيوعية أو ما هي الاشتراكية".

وقال وزير الخارجية الكولومبي آنذاك "ألفارو ليفا دوران": "بالنيابة عن حكومة كولومبيا، أقدم احتجاجي الشديد ضد التصريحات غير المحترمة وغير المسؤولة لرئيس الأرجنتين"، كما استدعى على الفور سفيره لدى الأرجنتين كاميلو روميرو للتشاور.

ولفت الموقع إلى أنه لم يتم، بعد هذا التصريح الجديد، تحديد الإجراء الذي ستتخذه الحكومة الكولومبية بشأن هذه المسألة، الأمر الذي يولد سيناريو معقد بين البلدين اللذين حافظا في الماضي على علاقات ودية، لكنهما يواجهان صعوبة في ظل الزعيمين ذوي الميول السياسية المختلفة.