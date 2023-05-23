6 قتلى في هجوم على منشأة نفطية في باكستان

قالت الشرطة الباكستانية إن "متشددين إسلاميين اقتحموا منشأة لاستخلاص الغاز والنفط في شمال غرب البلاد اليوم الثلاثاء وقتلوا 4 من عناصر الشرطة وحارسين خاصين".

وقال عرفان خان المسؤول بالشرطة لوكالة "رويترز" إن "الهجوم الذي شنَّه نحو 50 متشددًا وقع في منشأة تديرها شركة (إم.أو.إل باكستان) للنفط والغاز في منطقة "هانجو" قرب الحدود مع أفغانستان.

وتنشط بضع جماعات متشددة من بينها حركة طالبان الباكستانية في الجبال النائية في شمال غرب باكستان منذ سنوات.

وشنّت هذه الجماعات هجمات على قوات الأمن ومنشآت البنية التحتية في حربها على الدولة.