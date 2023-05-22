نتنياهو يتوصل لتسوية بشأن الخلاف حول الموازنة العامة
توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى تسوية بشأن الخلافات حول الموازنة العامة للدولة مع الحريديين.
وأعلن حزب "الليكود" الحاكم، عن توقيع اتفاق مع وزيري المالية والبناء والإسكان، يقضي بتحويل مبلغ 250 مليون شيكل لاتفاقية تعليم التوراة.
وبحسب الاتفاق، فإن الحكومة ستحول منحة لمرة واحدة لطلاب المعاهد التوراتية حتى يونيو المقبل، لتعويض الفجوة في الدفعات الشهرية التي تطالب بها كتلة "يهدوت هتوراه"، مقابل تنازل الحريديين عن مطلبهم بالحصول على ميزانيات بأثر رجعي لتعويض مؤسسات تعليم الحريدي.
يأتي ذلك في ظل مساعي الحكومة للمضي قدما في إجراءات المصادقة على الميزانية العامة وقانون التسويات؛ علما بأن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية هو 29 أيار/مايو الجاري، وعدم المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة حتى ذلك الحين سيؤدي إلى حل الكنيست والتوجه لانتخابات عامة جديدة.
وكانت الخلافات على الميزانية حول 600 مليون شيكل تطالب بها "يهدوت هتوراه" للمدارس الحريدية الابتدائية خلال العام الجاري وليس المقبل، فيما يطالب "عوتسما يهوديت" بزيادة ميزانية وزارة النقب والجليل، كما يطالب رئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز، بمبلغ 285 مليون شيكل.
وكان نتنياهو قد تعهد بدفع جميع هذه المبالغ في الاتفاقيات الائتلافية.
وأشارت القناة 13 الإسرائيلية إلى تسوية محتملة مع إيتمار بن غفير بشأن المبالغ التي يطالب بها "عوتسما يهوديت" كميزانية لوزارة النقب والجليل.
ووفقا للتقرير، فإن نتنياهو يسعى لحل الأزمة مع بن غفير عبر تحويل الزيادات التي يطالب بها لوزارة النقب والجليل من أرصدة غير مستغلة في ميزانية وزارة الأمن القومي.
ويبدأ الكنيست، الثلاثاء، التصويت على البنود المختلفة في تشريع قانون التسويات المرافق لقانون الميزانية، علما بأن الهيئة العامة للكنيست شرعت بمناقشة القوانين المتعلقة بالميزانية، من قبل رؤساء اللجان المختلفة .
ومن المقرر أن يلقي نتنياهو ووزير المالية، مساء الثلاثاء، خطابين منفصلين أمام الهيئة العامة للكنيست، بالإضافة إلى خطاب لرئيس المعارضة، يائير لبيد، ورئيس لجنة المالية في الكنيست، عضو الكنيست موشيه غفني. بعد ذلك، سيبدأ التصويت ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعات المتأخرة من ليل الثلاثاء الأربعاء.