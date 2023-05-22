نتنياهو يتوصل لتسوية بشأن الخلاف حول الموازنة العامة

توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إلى تسوية بشأن الخلافات حول الموازنة العامة للدولة مع الحريديين.

وأعلن حزب "الليكود" الحاكم، عن توقيع اتفاق مع وزيري المالية والبناء والإسكان، يقضي بتحويل مبلغ 250 مليون شيكل لاتفاقية تعليم التوراة.

وبحسب الاتفاق، فإن الحكومة ستحول منحة لمرة واحدة لطلاب المعاهد التوراتية حتى يونيو المقبل، لتعويض الفجوة في الدفعات الشهرية التي تطالب بها كتلة "يهدوت هتوراه"، مقابل تنازل الحريديين عن مطلبهم بالحصول على ميزانيات بأثر رجعي لتعويض مؤسسات تعليم الحريدي.

يأتي ذلك في ظل مساعي الحكومة للمضي قدما في إجراءات المصادقة على الميزانية العامة وقانون التسويات؛ علما بأن الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية هو 29 أيار/مايو الجاري، وعدم المصادقة على الميزانية بالقراءتين الثانية والثالثة حتى ذلك الحين سيؤدي إلى حل الكنيست والتوجه لانتخابات عامة جديدة.

وكانت الخلافات على الميزانية حول 600 مليون شيكل تطالب بها "يهدوت هتوراه" للمدارس الحريدية الابتدائية خلال العام الجاري وليس المقبل، فيما يطالب "عوتسما يهوديت" بزيادة ميزانية وزارة النقب والجليل، كما يطالب رئيس حزب "نوعام"، آفي ماعوز، بمبلغ 285 مليون شيكل.

وكان نتنياهو قد تعهد بدفع جميع هذه المبالغ في الاتفاقيات الائتلافية.