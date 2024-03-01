ميدفيديف: الألمان تحولوا من جديد إلى أعداء لدودين

علّق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف على نص تسجيل كبار الضباط الألمان، حول الهجوم على جسر القرم، قائلاً "إنه بعد كل شيء، تحول الألمان مرة أخرى إلى أعداء لدودين لروسيا".

وكتب في قناته على تيليغرام، اليوم الجمعة، "ومع ذلك، فقد تحول أعداؤنا الأبديون - الألمان - مرة أخرى إلى أعداء لدودين، أنظروا بأي قدر من الاهتمام وبأي تفاصيل يناقش هؤلاء الهجمات على أراضينا باستخدام صواريخ بعيدة المدى، ويختارون الأهداف لضربها والطرق الأكثر ترجيحًا لإحداث أقصى قدر من الضرر بوطننا الأم وشعبنا".

وأضاف ميدفيديف: "أنهم لا ينسون استخدام الخطاب الكاذب حول عدم مشاركة ألمانيا في الصراع".

كما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي إنه لا يعرف "كيف يمكن الرد على ذلك دبلوماسياً؟".