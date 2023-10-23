هل تغير طائرة الإنذار الأسترالية مجرى الحرب في أوكرانيا؟

أعلنت أستراليا أنها سترسل طائرة إنذار مبكر من طراز "E-7A Wedgetail" لدعم كييف في حربها ضد روسيا، ولكن هذه الطائرة لن تهبط في الأراضي الأوكرانية، بل ستكون متمركزة في ألمانيا لمدة 6 أشهر فقط.

وذكرت مجلة الدفاع الأسترالية (ADM) أن الطائرة الأسترالية هبطت بالفعل في 19 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري في قاعدة "رامشتاين" الجوية العسكرية في ألمانيا لتبدأ مهامها العسكرية المناطة بها.

وتشير المجلة الأسترالية إلى أنه "من غير الواضح حاليًّا ما إذا كانت الطائرة "E-7A"، المبنية على طائرة "بوينغ 737"، ستنضم إلى طائرات الناتو في تقديم المعلومات مباشرة إلى أوكرانيا".