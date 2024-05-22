سوليفان: المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى غزة

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سوليفان، وتحدث فيه عن عدة قضايا أبرزها الحرب على غزة.

وقال إنه تم إطلاعه على الخطط الإسرائيلية المحسّنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في رفح، خلال زيارة للمنطقة في مطلع الأسبوع.