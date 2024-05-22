سوليفان: المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى غزة
أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، أن المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سوليفان، وتحدث فيه عن عدة قضايا أبرزها الحرب على غزة.
وقال إنه تم إطلاعه على الخطط الإسرائيلية المحسّنة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في رفح، خلال زيارة للمنطقة في مطلع الأسبوع.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستراقب العملية الإسرائيلية في غزة، وما إذا كانت تتسبب بالكثير من القتل والدمار، أو ما إذا كانت أكثر دقة وتناسبا.
وبشأن إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/ أيار؛ ما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل، أشار سوليفان إلى أن كل دولة لها الحق في اتخاذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
لكنه استطرد: "الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لتحقيق ذلك".
من جانب آخر، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي أن الرئيس جو بايدن يعتزم زيارة أفريقيا بصفته رئيسا للولايات المتحدة.
وأضاف سوليفان: "الرئيس يتطلع لزيارة أفريقيا. يعتزم أن يقوم بذلك وهو رئيس الولايات المتحدة"، مشيرا إلى عدم وجود إعلان رسمي بعد عن زيارة بايدن لتلك القارة.
ويسعى بايدن للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني المقبل.