إسرائيل تعترض طائرة مسيرة قبالة الأراضي اللبنانية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن القوات الإسرائيلية اعترضت طائرة من دون طيار فوق البحر الأبيض المتوسط، قبالة لبنان، وهي في طريقها إلى إسرائيل.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطائرة كانت في طريقها إلى حقل استخراج الغاز في كاريش، الذي يبعد نحو 4 كيلومترات عن البلوك رقم 8 في المياه الإقليمية اللبنانية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري إن هذه المسيرة "كانت تستهدف إسرائيل عبر البحر".

في غضون ذلك، أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة آخر بجروح بليغة؛ إثر هجوم صاروخي شنته مليشيا حزب الله على موقع بالجليل الأعلى.

وشهدت جبهة جنوب لبنان توترا خلال الساعات الماضية، فقد كثّف كل من الجيش الإسرائيلي وحزب الله عمليات تبادل القصف على جانبي الحدود.

واستهدف حزب الله تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع المنارة، وتجمعا آخر في مستوطنة إيفن مناحم، ومستوطنة المطلة، ومركز تحكم إسرائيليا قبالة بلدة كفركلا.