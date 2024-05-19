تونس.. انتشال جثث 4 مهاجرين واعتقال 9 مهربين
أعلنت السلطات التونسية، السبت، انتشال جثث 4 مهاجرين قبالة سواحل البلاد، واعتقال 9 مهربين.
ونقلت "رويترز"، عن الحرس الوطني إنه جرى انتشال جثث أربعة مهاجرين قبالة سواحل البلاد في ظل زيادة أعداد قوارب المهاجرين المتجهة من تونس إلى إيطاليا في الأسابيع الأخيرة.
وأضاف الحرس الوطني أن خفر السواحل أنقذ في واقعة منفصلة 52 مهاجرا. وألقى الحرس الوطني القبض على تسعة مهربين واحتجز قوارب.
وكان الحرس الوطني قد أعلن في وقت سابق عن فقدان 23 مهاجرا تونسيا على الأقل بعد انطلاقهم على متن قارب إلى إيطاليا.
وتواجه تونس أزمة تتعلق بالهجرة وحلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط على أمل إيجاد حياة أفضل في أوروبا.