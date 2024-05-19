تونس.. انتشال جثث 4 مهاجرين واعتقال 9 مهربين

أعلنت السلطات التونسية، السبت، انتشال جثث 4 مهاجرين قبالة سواحل البلاد، واعتقال 9 مهربين.

ونقلت "رويترز"، عن الحرس الوطني إنه جرى انتشال جثث أربعة مهاجرين قبالة سواحل البلاد في ظل زيادة أعداد قوارب المهاجرين المتجهة من تونس إلى إيطاليا في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الحرس الوطني أن خفر السواحل أنقذ في واقعة منفصلة 52 مهاجرا. وألقى الحرس الوطني القبض على تسعة مهربين واحتجز قوارب.