الإمارات تدين بشدة هجوم تل أبيب

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة، الهجوم الإرهابي الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

جاء ذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".

وأكدت الوزارة أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد هذه الأعمالَ الإجرامية، ورفضها الدائم جميعَ أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية"، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان 5 إسرائيليين أصيبوا مساء الخميس، خلال إطلاق النار عليهم في شارع ديزنغوف في مدينة تل أبيب، من قبل شاب (23 عاما) ينتمي لحماس، حسب بيان للحركة.

وتمكنت الشرطة الإسرائيلية من قتل المنفذ.