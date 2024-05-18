أوكرانيا تحقق بوقوع إصابات بين مدنيين في خاركيف

قال ممثلو ادعاء أوكرانيون إنهم يحققون في استهداف مدنيين في هجمات على مدينتين بمنطقة خاركيف بشمال شرق البلاد، فيما أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن تصدي القوات الأوكرانية بنجاح لهجوم روسي جديد هناك اليوم السبت.

وأوضح زيلينسكي في خطابه المسائي المصور، أن ثقة القوات الأوكرانية ارتفعت، لاسيما في منطقة خاركيف، وفقا لرويترز.

لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها سيطرت على بلدة ستاريتسيا في منطقة خاركيف، اليوم السبت، وذلك بعد ثمانية أيام من بدء هجوم روسي جديد في المنطقة.

وأضاف زيلينسكي: "يخسر المحتل (جنوده من) المشاة وعتاده، وهي خسارة ملموسة، على الرغم من أنه كان يعول على تقدم سريع على أرضنا كما حدث في 2022"، في إشارة إلى المرحلة الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.