الكرملين: قنوات الاتصال بين روسيا وألمانيا "مقطوعة"

كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قنوات الاتصال بين بلاده وألمانيا "مقطوعة".

ولم يستبعد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، "مصادرة موسكو أصولا ألمانية على الأراضي الروسية ردا على تأميم ألمانيا شركات تابعة لشركة (روس نفط) الحكومية البترولية العملاقة".

وردا على سؤال حول إمكانية مساعدة (روس نفط) في النزاع حول التأميم المحتمل لشركاتها التابعة في ألمانيا، قال بيسكوف إن "قنوات الاتصال بين روسيا وألمانيا مدمرة فعليا، ولن يكون هناك أي نقاش ممكن".