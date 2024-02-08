الكرملين: قنوات الاتصال بين روسيا وألمانيا "مقطوعة"
كشف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن قنوات الاتصال بين بلاده وألمانيا "مقطوعة".
ولم يستبعد بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، "مصادرة موسكو أصولا ألمانية على الأراضي الروسية ردا على تأميم ألمانيا شركات تابعة لشركة (روس نفط) الحكومية البترولية العملاقة".
وردا على سؤال حول إمكانية مساعدة (روس نفط) في النزاع حول التأميم المحتمل لشركاتها التابعة في ألمانيا، قال بيسكوف إن "قنوات الاتصال بين روسيا وألمانيا مدمرة فعليا، ولن يكون هناك أي نقاش ممكن".
وتتخذ الحكومة الألمانية خطوات لتأميم الشركات التابعة لشركة (روس نفط) بعد تحويلها إلى الإدارة الخارجية لوكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية.
من جانبها، قدمت شركة "روسنفت" شكوى دستورية إلى المحكمة الإدارية الفيدرالية الألمانية ضد تحويل الشركات التابعة لها إلى الإدارة الخارجية.
وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن "الكرملين لا يستبعد أي شيء لحماية مصالح روسيا الاتحادية".
وأكد بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان يجري النظر في إجراءات انتقامية للاستيلاء على الأصول الألمانية من قبل روسيا: "لا نستبعد أي شيء لحماية مصالحنا ولمواجهة الخطوات غير القانونية التي نتحدث عنها".