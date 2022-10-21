إلغاء إدراج باكستان في قائمة "رمادية" لتمويل الإرهاب

قال تي. راجا كومار رئيس مجموعة العمل المالي "فاتف"، اليوم الجمعة، إن باكستان لم تعد مدرجة على قائمة دولية "رمادية" تشمل الدول الخاضعة لرقابة متزايدة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب.

وأضاف كومار في مؤتمر صحفي أن المجموعة اتخذت القرار في نهاية اجتماعات عقدت على مدى يومين في باريس.

وتعرف مجموعة العمل المالي "فاتف" بأنها جهة رقابة دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال كومار في خطاب مقتضب: "عالجت باكستان أوجه قصور تقنية لتفي بالتزامات قطعتها في خطة عمل تتعلق بقصور استراتيجي حددته فاتف في يونيو 2018 ويونيو 2021".

وخلال اجتماع في يونيو/ حزيران، قالت "فاتف" إنها ستبقي باكستان على القائمة الرمادية لكنها أشارت إلى احتمال إلغاء إدراجها فيها بعد زيارة للتحقق من إحراز تقدم في هذا الملف.

وأدرجت المجموعة باكستان في 2018 بسبب "أوجه قصور استراتيجية في أساليب مكافحة تمويل الإرهاب".

ومن شأن إزالة اسم باكستان من تلك القائمة أن يمنح سمعتها المالية العالمية دفعة في المجتمع الدولي.