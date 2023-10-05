قاعدة في أبخازيا.. تهديد روسي على ضفاف البحر الأسود

توسع في البحر الأسود

رغم أن الحديث عن افتتاح القاعدة لم يمض عليه ساعات، ولا يحتوي على أي تفاصيل توضح الموعد والقدرة الاستيعابية لهذه القاعدة، أو حتى أهدافها، فإن العديد من الخبراء رأوا أن هذا تطور لافت في التواجد العسكري الروسي في البحر الأسود، وهو مرتبط بالحرب الدائرة بشكل وثيق.

ويقول الخبير العسكري الروسي سيرغي كراسنينلوف في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "وجود قوات بحرية روسية في أبخازيا ليس بالأمر الجديد، حيث ترسو سفن تابعة لخفر السواحل الروسي في ميناء أوتشامشيرا الذي من المقرر أن يستضيف القاعدة العسكرية الجديدة".

ويتابع: "هناك سببان أساسيان لهذه الخطوة، السبب الأول: مضاعفة التواجد العسكري البحري الروسي في البحر الأسود نتيجة كثرة التهديدات التي أطلقتها دول غربية منها بريطانيا التي عرضت حماية للسفن الأوكرانية التي تحمل الحبوب في البحر الأسود".

ويضيف كراسنينلوف: "السبب الثاني هو: دعم أسطول البحر الأسود المتمركز في شبه جزيرة القرم، فتواجد قاعدة خلفية لهذا الأسطول يزيد من الحماية، وقد شاهدنا كثافة الهجمات التي تشنها كييف وداعموها على هذا الأسطول وقطعاته البحرية".

وحول ما إذا كان لهذه الخطوة أن توتر الوضع مع جورجيا، يقول الخبير الروسي: "سيزعج الموضوع جورجيا، لكنها تعرف ضمنيا أن الأمر غير مرتبط بها، وأن الموضوع مرتبط بالحرب الدائرة في المنطقة".