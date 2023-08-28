اليابان تعلّق إطلاق صاروخ إلى الفضاء بسبب "الرياح غير المواتية"

قالت شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة إن وكالة الفضاء اليابانية علقت عملية إطلاق صاروخ من طراز "إتش-2إيه" إلى الفضاء كانت مقررة اليوم الاثنين. وكان من المقرر أن يحمل الصاروخ مركبة للهبوط على القمر.

وقالت وحدة خدمات الإطلاق التابعة للشركة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن عملية الإطلاق ألغيت قبل 24 دقيقة من الموعد المقرر لأن ظروف الرياح في طبقات الجو العليا لم تكن مواتية.

وكان من المقرر إطلاق الصاروخ من مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في جنوب اليابان في الساعة 9:26 صباحا بالتوقيت المحلي (0026 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة في بث مباشر على موقع يوتيوب إن الشركة المسؤولة عن عملية الإطلاق ستقدم المزيد من التفاصيل خلال وقت لاحق.

ويحمل الصاروخ المركبة الفضائية "سمارت لاندر لاستكشاف القمر" وقمرا صناعيا للتصوير بالأشعة السينية.