خطوة أثارت غضب المكسيك.. اعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق

أعلنت السلطات في الإكوادور، اليوم، اعتقال نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس، من داخل سفارة المكسيك التي كان لجأ إليها قبل أشهر.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أنّ قوات من شرطة الإكوادور اقتحمت سفارة المكسيك في كيتو واعتقلت غلاس، في تحرك وصفه رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة المكسيك".

وأصدر الرئيس المكسيكي على الفور تعليمات لوزير الخارجية بتعليق العلاقات الدبلوماسية لبلاده مع الإكوادور.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وصل نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس إلى السفارة المكسيكية في بلاده، وطلب توفير الحماية له، وسُمح له بالدخول كضيف.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان: "وصل خورخي غلاس إلى السفارة المكسيكية في كيتو، وقدم طلب استقباله وتوفير الحماية له، معربا عن مخاوفه بشأن سلامته وحريته الشخصية".

وأوضحت الوزارة بأنه "بموجب القانون المكسيكي يُسمح لغلاس بالدخول كضيف".

وقالت إنه في حال قدم غلاس طلبا رسميا للحصول على اللجوء السياسي، فستقوم الحكومة المكسيكية بمراجعته بعناية وجمع كل المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار وفقا للمعاهدات الدولية التي تدخل المكسيك والإكوادور طرفًا فيها، وكذلك وفقا للقانون الدولي.

وفي المقابل، دعت الخارجية الإكوادورية، عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، السلطات المكسيكية حينها إلى إقناع غلاس "بالتعاون مع الهيئات الأمنية" في بلاده.

وكان القضاء الإكوادوري أصدر عام 2017 حكما بسجن نائب الرئيس السابق ستة أعوام، بعد إدانته بتلقي عمولات غير شرعية من شركة "أوديبريشت" البرازيلية العملاقة للإنشاءات، قبل أن يتم إطلاق سراحه في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.