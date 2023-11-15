محلل إسرائيلي: لا ضمانات لتحقيق أهداف الحرب ورفح قد تكون التالية

قدَّرت مصادر عبرية بأن الجيش الإسرائيلي، يقف أمام مأزق يتعلق بكيفية الخروج من مدينة غزة، وكيفية تحديد آليات تعزيز الوضع الأمني في الجبهة الشمالية في مقابل ميليشيا حزب الله.

وقالت صحيفة "معاريف" اليوم الأربعاء، إن مسالة وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة محتملة والتعاطي مع وضع كهذا يُعد أيضًا من بين المشكلات التي تقف أمام الجيش الإسرائيلي.

وأشارت على لسان محللها للشؤون العسكرية طال ليف رام، إلى أن إسرائيل "فعلت في هذه الحرب ما لم تفعله من قبل؛ إذ تُناوِر 3 فرق عسكرية في قطاع غزة، وهناك فرقة كاملة بلغت خط الساحل دون احتكاك بالأحياء الحضرية المكدسة بالسكان والقريبة من الحدود مع إسرائيل".

تحديات هائلة

لكن رغم كل ذلك، فيرى المحلل أن العمليات التي جرت حتى الآن لم تبلغ بعد درجة "الطابق الإستراتيجي" كما يصفها، مضيفًا أن "الإنجازات ما زالت غير ضامنة في هذه المرحلة لإمكانية تحقيق أهداف الحرب، ومنها إعادة المخطوفين وتفكيك قدرات حماس العسكرية وسلطتها على غزة".

وأكثر من ذلك، أشار إلى أن الوضع في الشمال لم يشهد إنجاز الأهداف التي حددتها إسرائيل، فيما ستعمل "في أعقاب الحرب (في غزة) بكل الوسائل السياسية والعسكرية من أجل إبعاد قوات حزب الله ما وراء نهر الليطاني على الأقل".

كما أكد أن ثمة تحديات هائلة أمام الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيًا إلى التخلي عن أي غطرسة أو تفاخر "لأن مرحلة تطهير الساحة التي أصبحت وشيكة الآن تعد الأصعب والأكثر صلابة".