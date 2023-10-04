بريطانيا تعتزم إرسال المجرمين إلى الخارج بعد اكتظاظ السجون

وقال وزير العدل في مؤتمر لحزب المحافظين عقد في مدينة مانشستر، إن هذه الخطط ستساعد الحكومة على حبس المجرمين الأكثر خطرًا لمدد أطول طالما أن هذا الأمر يهدف لحماية العامة.

لكن مصادر مقربة من وزير العدل ذكرت أن المقترحات لا تزال في مراحلها المبكرة ولم يتم الخوض في تفاصيل التكاليف المالية لها، أو إلى أين سيتم إرسال السجناء أو ما هو عدد المساجين الذين سيتم إرسالهم إلى الخارج.

نظام العدالة الجنائية في الأرض

وانتقد ناشطون الخطة، واصفين إيّاها بغير المعدَّة جيدًا، بينما قال حزب العمال إن الإعلان عن الخطة يشكل دليلًا على أن المحافظين أطاحوا بنظام العدالة الجنائية بالأرض.

وقال وزير العدل أمام المؤتمر إن هذه الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لزيادة السعة في السجون فاعلة ما لم تفعله أيّ حكومة أخرى منذ العصر الفيكتوري، مضيفًا أن الحكومة تعتزم النظر في النموذج النرويجي لاستكشاف فرص استئجار مساحات من السجون في الخارج.

من جانبها، قالت وزيرة العدل في حكومة الظل (حزب العمال) شبانا محمود إن الخطوة تُظهر أن نظام العدالة في المملكة المتحدة مُحطَّم، وأن حكومة المحافظين غير قادرة على بناء سجون تحتاجها البلاد للحفاظ على أمن الناس.

المصدر: صحيفة "إندبندنت" البريطانية