عمران خان: أنا من سيحدد رئيس حكومة باكستان

كان الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات في باكستان أظهر أن فرز الأصوات في الانتخابات الوطنية الذي انتهى يوم الأحد أن المستقلين، وأغلبهم مدعومون من رئيس الوزراء السابق عمران خان، حصلوا على 101 من أصل 264 مقعدًا.

ويقضي خان عقوبة في السجن في الوقت الحالي.

وصدرت النتائج النهائية بعد أكثر من 60 ساعة من انتهاء التصويت يوم الخميس، وهو تأخير أثار تساؤلات حول العملية.

وجاء في المركز الثاني حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف، وحصد 75 مقعدًا، ليصبح الحزب الذي حصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان بعد أن ترشح أنصار خان كمستقلين.

وقال شريف إن حزبه يتواصل مع تيارات أخرى من أجل تشكيل حكومة ائتلافية لعدم حصوله على الأغلبية.

وكان حزب حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة خان، هدَّد بتنظيم احتجاجات سلمية في أنحاء البلاد يوم الأحد إذا لم تُعلن النتائج بحلول مساء السبت، وخرجت احتجاجات صغيرة خلال الليل.