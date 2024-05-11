أصغر أبناء ترامب يرفض دخول الساحة السياسية

انسحب بارون ترامب، أصغر أبناء الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، من أول ظهور سياسي مقرر له كمندوب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري الذي يعقد في يوليو/تموز.

وتصدر بارون (18 عاما)، الذي كان بعيدا عن عيون العامة، عناوين الأخبار العالمية هذا الأسبوع، عندما بدا أنه سيكون أحدث عضو في عائلة ترامب يدخل الساحة السياسية.

لكن بيانا صادرا عن مكتب والدته ميلانيا، الزوجة الثالثة للرئيس السابق، سرعان ما وضع حدا لمخطط المؤتمر.

وقال البيان: "بينما يتشرف بارون باختياره مندوبا من جانب الحزب الجمهوري في فلوريدا، فإنه يرفض بأسف المشاركة بسبب التزامات سابقة".

وسيشهد المؤتمر في ميلووكي تتويج ترامب رسميا منافسا جمهوريا للرئيس الديمقراطي جو بايدن، إذ يقوم مندوبو كل ولاية بتسمية مرشحهم لانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.