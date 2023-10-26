إسرائيل تدعو روسيا لطرد وفد من حماس يزور موسكو

دعت إسرائيل، اليوم الخميس، روسيا إلى طرد وفد زائر من حركة حماس، قائلة إن دعوتهم إلى موسكو "مؤسفة".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، "حماس منظمة إرهابية أسوأ من تنظيم (داعش)".

وأشارت إلى أن "أيدي قادة حماس ملطخة بدماء أكثر من 1400 إسرائيلي ذُبحوا وقُتلوا وأُعدموا وأُحرقوا".

وأكدت أن حماس مسؤولة "عن خطف أكثر من 220 إسرائيليا بينهم رضع وأطفال ونساء ومسنون".

ذكرت وكالات أنباء روسية نقلاً عن وزارة الخارجية قولها إن وفداً من حركة حماس الفلسطينية زار موسكو اليوم الخميس لإجراء محادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن الأجانب لا سيما الروس الذين تحتجزهم الحركة حالياً في غزة.