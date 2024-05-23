بعد أسبوع من العنف.. ماكرون يلتقي مسؤولي كاليدونيا الجديدة (صور)

وصل الرئيس إيمانويل ماكرون، فجر الخميس، إلى كاليدونيا الجديدة، في زيارة خاطفة تهدف إلى إعادة الحوار وتسريع عودة النظام في الأرخبيل الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ.

تأتي زيارة ماكرون، الذي هبطت طائرته في مطار نوميا، إلى كاليدونيا الجديدة، بعد أسبوع من أعمال العنف، وفق "فرانس برس".

ويجري الرئيس الفرنسي خصوصاً لقاء، لمدة ساعتين، على الأقل، مع مسؤولين منتخبين وفاعلين اقتصاديين في الأرخبيل.