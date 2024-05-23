بعد أسبوع من العنف.. ماكرون يلتقي مسؤولي كاليدونيا الجديدة (صور)
وصل الرئيس إيمانويل ماكرون، فجر الخميس، إلى كاليدونيا الجديدة، في زيارة خاطفة تهدف إلى إعادة الحوار وتسريع عودة النظام في الأرخبيل الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ.
تأتي زيارة ماكرون، الذي هبطت طائرته في مطار نوميا، إلى كاليدونيا الجديدة، بعد أسبوع من أعمال العنف، وفق "فرانس برس".
ويجري الرئيس الفرنسي خصوصاً لقاء، لمدة ساعتين، على الأقل، مع مسؤولين منتخبين وفاعلين اقتصاديين في الأرخبيل.
ومن المتوقع أن يشكل ماكرون بعثة مكونة من 3 مسؤولين كبار، سيبقون في كاليدونيا الجديدة "طالما كان ذلك ضرورياً... بهدف إجراء حوار سياسي محلي للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل"، وفق ما أعلن رئيس الوزراء غابريال أتال أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء.
وقال المفوض السامي للجمهورية في الأرخبيل لوي لو فرانك إنه "بعد 9 أيام من العنف كان الليل هادئاً".
وأضاف أن "ردود فعل الطبقة السياسية" على وصول الرئيس "إيجابية إلى حد ما في كلا المعسكرين. ولم تحدث أضرار إضافية ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تم تدميرها".
ومنذ بداية أعمال العنف، قُتل 6 أشخاص، من بينهم اثنان من رجال الدرك.
وأصيب نحو 86 شرطياً ودركياً، بحسب وزير السلطات المحلية دومينيك فور الذي أعلن أمام النواب، الأربعاء، توقيف 320 شخصاً منذ بداية الأزمة.
وأضاف أنه تم فرض الإقامة الجبرية على عشرات النشطاء "العنيفين".