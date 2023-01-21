ألمانيا تواجه انتقادات لترددها في إرسال دبابات إلى أوكرانيا

ومساء أمس الجمعة، اعتبر زيلينسكي أن "لا خيار آخر" سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى بلاده، معربًا عن أسفه لموقف ألمانيا الحذر في هذا الشأن.

كذلك، وجه السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام انتقادات مباشرة إلى برلين عقب زيارة لكييف أمس الجمعة.

وكتب على تويتر: "لقد سئمت من مهزلة من سيرسل دبابات ومتى.. أقول للألمان: أرسلوا دبابات لأوكرانيا لأنها في حاجة إليها (..) وإلى إدارة الرئيس جو بايدن: أرسلوا دبابات أمريكية حتى يحذو الآخرون حذونا".

وفي قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، لم تتوافق الدول الغربية، أمس الجمعة، على إرسال دبابات ثقيلة إلى كييف رغم مطالباتها المتكررة.

ونقلت إذاعة "ذي فويس أوف أمريكا" عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن جنودًا أوكرانيين سيتدربون قريبًا على دبابات ليوبارد في بولندا، مضيفًا "سنبدأ بذلك، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".

من جهته، بدا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كأنه يرجئ الأمر بقوله إنه لا تزال هناك "فرصة سانحة بين الآن والربيع" لتسليم دبابات غربية.

وبحسب روسيا، فإن إرسال هذه الدبابات لن يغير شيئًا في الوضع على الأرض، فيما اتهم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الدول الغربية "بالتشبث بوهم مأساوي حول قدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة".

لكن بالنسبة إلى العديد من الخبراء، فإن دبابات ثقيلة حديثة ستحدث فارقًا حقيقيًا لكييف في المعارك في شرق أوكرانيا، حيث استأنفت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات كبرى في الخريف.