ألمانيا تواجه انتقادات لترددها في إرسال دبابات إلى أوكرانيا
أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أسفه لعدم إرسال الدول الغربية دبابات ثقيلة لقواته رغم دفعات الأسلحة الجديدة الضخمة التي أعلنها الحلفاء، فيما تعزز القوات الروسية هجومها في باخموت وجنوب أوكرانيا.
وفي انتقاد علني نادر، حض وزراء خارجية دول البلطيق، صباح اليوم السبت، برلين على "تزويد أوكرانيا دبابات ليوبارد فورًا" معتبرين أن ألمانيا "كونها القوة الكبرى في أوروبا تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد".
من جهتها، أعربت أوكرانيا، اليوم السبت، عن أسفها "للتردد العام" من جانب حلفائها الغربيين الذين رفضوا في اليوم السابق تزويدها بدبابات ثقيلة، وهو قرار "يؤدي إلى قتل المزيد من مواطنينا"، وفقًا لمستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك.
وكتب بودولياك على تويتر: "التردد في هذه المرحلة يقتل المزيد من مواطنينا"، داعيًا حلفاء كييف إلى "التفكير بشكل أسرع".
ومساء أمس الجمعة، اعتبر زيلينسكي أن "لا خيار آخر" سوى أن ترسل الدول الغربية دبابات ثقيلة إلى بلاده، معربًا عن أسفه لموقف ألمانيا الحذر في هذا الشأن.
كذلك، وجه السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام انتقادات مباشرة إلى برلين عقب زيارة لكييف أمس الجمعة.
وكتب على تويتر: "لقد سئمت من مهزلة من سيرسل دبابات ومتى.. أقول للألمان: أرسلوا دبابات لأوكرانيا لأنها في حاجة إليها (..) وإلى إدارة الرئيس جو بايدن: أرسلوا دبابات أمريكية حتى يحذو الآخرون حذونا".
وفي قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا، لم تتوافق الدول الغربية، أمس الجمعة، على إرسال دبابات ثقيلة إلى كييف رغم مطالباتها المتكررة.
ونقلت إذاعة "ذي فويس أوف أمريكا" عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن جنودًا أوكرانيين سيتدربون قريبًا على دبابات ليوبارد في بولندا، مضيفًا "سنبدأ بذلك، وسنرى ما سيحدث لاحقًا".
من جهته، بدا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كأنه يرجئ الأمر بقوله إنه لا تزال هناك "فرصة سانحة بين الآن والربيع" لتسليم دبابات غربية.
وبحسب روسيا، فإن إرسال هذه الدبابات لن يغير شيئًا في الوضع على الأرض، فيما اتهم الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الدول الغربية "بالتشبث بوهم مأساوي حول قدرة أوكرانيا على تحقيق النصر على أرض المعركة".
لكن بالنسبة إلى العديد من الخبراء، فإن دبابات ثقيلة حديثة ستحدث فارقًا حقيقيًا لكييف في المعارك في شرق أوكرانيا، حيث استأنفت روسيا الهجوم بعد تعرضها لانتكاسات كبرى في الخريف.