الصين تعلق حول اتهامها بالتجسس على هولندا

نددت بكين اليوم الأربعاء، باتهام الحكومة الهولندية مقرصنين صينيين بالقيام بحملة تجسس ضد هولندا، واصفة ذلك بـ "المزاعم الباطلة".

وفي بيان الثلاثاء، أعلنت الاستخبارات العسكرية الهولندية وجهاز الأمن، اكتشاف برمجية خبيثة زرعت في شبكة كمبيوتر يستخدمها جيشها، محملة مسؤولية ذلك إلى جهة حكومية صينية.

وردا على ذلك قالت السفارة الصينية في لاهاي، إن بكين "دائما ما تعارض بشدة وتتصدى للهجمات السيبرانية بكل أشكالها طبقا للقانون".

وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني، "لن نسمح لأي بلد أو شخص يستخدم بنى تحتية صينية بالانخراط في مثل تلك النشاطات غير القانونية".

وتابعت أن "الصين تعارض أي تكهنات خبيثة واتهامات باطلة"، معتبرة الأمن السيبراني "تحديا مشتركا لكل الدول".