قائد جديد للجيش الأوكراني.. ما الذي سيتغير على الجبهة؟‎

رجل صعب في فترة دقيقة

ويرى الخبير العسكري الروسي رافائيل روستوفسكي، أن الجنرال الجديد سيغير قواعد القتال المستمرة منذ اندلاع الحرب.

وقال روستوفسكي لـ"إرم نيوز"، إن "القائد الجديد للجيش الأوكراني قاسٍ وصعب للغاية، وماكر في نفس الوقت، ويستميت على الجبهة، ولنا تجارب معه في باخموت وخاركيف".

وردًّا على سؤال حول وجود مخطط جديد رسمه الجنرال للجيش الأوكراني، قال الخبير الروسي: "بالتأكيد هو يعتمد تكتيكات حديثة، وتحصينات متحركة، وكلنا نذكر ما جرى في معركة كييف، لم يتوقع أحد ذلك، وضع خطوط دفاعية حصينة، وكان يجب الاستعداد لها أكثر من قبل الجيش الروسي".

ويعتقد الخبير العسكري، أن "سيرسكي رجل الناتو بامتياز ولهذا تم تعيينه، فزالوجني يمكن القول عنه أنه عسكري أوكراني تقليدي، وله عقلية عسكرية محلية، لكن القائد الجديد خضع بالفعل لدورات تدريب مكثفة في مقر الناتو في مدينة مونس في بلجيكا".

حتى "آخر مقاتل"

بدوره، يرى الباحث في الشؤون العسكرية والإستراتيجية دينيس خوتوروف، أن الذي سيتغير هو فقط أرقام القتلى في الجيش الأوكراني.

وقال خوتوروف لـ"إرم نيوز"، إن "لدى سيرسكي عقلية سوفيتية في القتال، ومفهوم الانسحاب ربما لا يوجد في قاموسه، ومستعد أن يقاتل حتى آخر مقاتل وآخر رصاصة، فالأوساط العسكرية الأوكرانية تسميه الجزار، وهذا يعني أن عدد القتلى في الجيش الأوكراني سيرتفع لأضعاف".

وتابع: "في باخموت وهو كان قائد هذه المعركة من الجانب الأوكراني، فعليا تم إلقاء الجنود الأوكران في مفرمة لحم، وبالنهاية ماذا حصل؟ انسحب ما تبقى من الجنود ربما عشرات الجنود الذين بقوا على قيد الحياة انسحبو، لقد عرّض حياة الآلاف لموت محتم، وإذا كان سيدير كل المعارك هكذا، فلا أتخيل أنه سيبقى لأوكرانيا جنود يقاتلون على الجبهة".

ولفت خوتوروف، إلى أن "زالوجني كان يتمتع بشعبية كبيرة لدى الشعب والجيش، أما القائد الجديد، كما ذكرت ليس محبوبا بما فيه الكفاية داخل القوات المسلحة، وهو ما يؤثر على معنويات المقاتلين، وأتخيل أن زيلينسكي قام بهذه التغييرات تلبية لرغبات الناتو".