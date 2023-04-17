ماكرون يوجّه رسالة للفرنسيين عقب إقرار إصلاح نظام التقاعد

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، التأكيد على أنّ إصلاح نظام التقاعد أساسي لبلاده، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّه يشعر بغضب الفرنسيين الذين تظاهروا ضدّ هذا المشروع، في موقف رأى فيه زعماء المعارضة انفصالا عن الواقع.

وأعرب ماكرون في خطاب عبر التلفزيون عن أسفه لعدم التمكّن من التوصل إلى توافق بشأن تطبيق الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عامًا.