كيف علّق زيلينسكي على دعوة البابا للتفاوض مع روسيا؟‎

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، دعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للتفاوض مع روسيا، ووصفها بأنها "وساطة افتراضية" عن بعد.

ولم يشر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور مباشرة إلى البابا أو تصريحه، لكنه قال إن "أفكار البابا لا علاقة لها بجهود الشخصيات الدينية في أوكرانيا لمساعدة البلاد".

وقال زيلينسكي: "إنهم يدعموننا بالصلاة وبمناقشاتهم وبالأفعال... هذا حقاً ما يجب على الكنيسة القيام به تجاه الناس".