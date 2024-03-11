كيف علّق زيلينسكي على دعوة البابا للتفاوض مع روسيا؟
رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، دعوة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للتفاوض مع روسيا، ووصفها بأنها "وساطة افتراضية" عن بعد.
ولم يشر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور مباشرة إلى البابا أو تصريحه، لكنه قال إن "أفكار البابا لا علاقة لها بجهود الشخصيات الدينية في أوكرانيا لمساعدة البلاد".
وقال زيلينسكي: "إنهم يدعموننا بالصلاة وبمناقشاتهم وبالأفعال... هذا حقاً ما يجب على الكنيسة القيام به تجاه الناس".
وأضاف: "لكن ليس على بعد 2500 كيلومتر، في مكان ما، تجري وساطة افتراضية بين شخص يريد أن يعيش وآخر يريد أن يدمرك".
وفي وقت سابق الأحد قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن كييف لن تستسلم أبداً، وذلك رداً على دعوة البابا فرنسيس لأوكرانيا إبداء "شجاعة الراية البيضاء" والتفاوض على إنهاء الحرب مع روسيا.
وأدلى البابا فرنسيس بهذا التصريح في مقابلة نُشر مقتطف من نصها، السبت. ورد البابا على سؤال للمحاور استخدم فيه تعبير "الراية البيضاء" بقول: "أعتقد أن الأقوى هو من ينظر إلى الوضع ويفكر في الناس ويتحلى بشجاعة الراية البيضاء ويتفاوض".