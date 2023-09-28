في حدث نادر.. الصين تخالف العادة في احتفال العيد الوطني

خالفت الصين عادتها في واقعة نادرة، في الاحتفال بالعيد الوطني، حيث ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بياناً بهذه المناسبة حث فيه الأمة على "العمل معا في وحدة".

وجرت العادة على أن يلقي رئيس الوزراء الصيني هذا الخطاب، ولكن الرئيس الصيني ألقى خطابه بدلاً منه في حفل عشاء أقيم اليوم الخميس قبل حلول الذكرى الرابعة والسبعين على تأسيس الصين الحديثة.

ومنذ توليه منصب الرئيس في مارس/ آذار 2013، ألقى شي خطابا مرتين في الحفل السنوي، الذي يقام عادة عشية العيد القومي في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

وفي سنوات أخرى، كان رئيس الوزراء هو الذي يلقي الخطاب.

والمرة الأولى التي ألقى فيها شي خطابه كانت في عام 2014 بحفل استقبال حضره أكثر من ثلاثة آلاف مدعو، وهو عدد أكبر بكثير من العدد الطبيعي الذي كان يبلغ في ذلك الوقت 1200 مدعو.

وألقى شي خطابا آخر في الحفل عام 2019 الذي أقيم احتفالا بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وجاءت المرة الثالثة اليوم الخميس قبل ثلاثة أيام من الذكرى الرابعة والسبعين.