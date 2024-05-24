تشمل قذائف وصواريخ دقيقة.. أمريكا تجهّز حزمة أسلحة جديدة لأوكرانيا

تجهّز الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة، بقيمة 275 مليون دولار، لأوكرانيا، تشمل قذائف مدفعية 155 ملليمتر وذخائر جوية دقيقة ومركبات برية، وفق "رويترز".

ويتوقع استخدام "سلطة السحب الرئاسية" من أجل مساعدات الأسلحة التي يمكن الإعلان عنها اليوم الجمعة.

وتسمح تلك السلطة للرئيس بإرسال المواد والخدمات من المخزونات الأمريكية، دون موافقة محددة من الكونجرس، عندما تكون هناك طوارئ.

ومن بين مشروعات قوانين لمساعدات بقيمة 95 مليار دولار، وافق الكونجرس على أشكال مختلفة من المساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.8 مليار دولار.

وكان من بين تلك الأشكال مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار تم فيها استخدام "سلطة السحب الرئاسي".

وفي حين أن الحزمة تشمل الذخائر بشكل أساسي، فإنها تتضمن أيضا مركبات مصممة لاستعادة الدبابات المعطلة وغيرها من المعدات الثقيلة من ساحة المعركة، وهي علامة على أن واشنطن تتوقع استمرار الهجمات وخسائر في المعدات.